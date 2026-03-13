Atenção IKEA: Lidl tem a solução que acaba com a desorganização na casa de banho

Há uma tendência na decoração com o poder de mudar qualquer sala. E vai estar no Aldi a 26.99 euros

Lidl vai ter à venda um acessório que acaba com um pesadelo comum nos roupeiros

Há uma tendência na decoração que continua a ganhar força. Falamos das plantas artificiais que estão cada vez mais presentes em salas, quartos e até escritórios, sobretudo pela facilidade de manutenção e pelo impacto visual que conseguem criar.

A pensar nisso, o Aldi vai ter à venda a partir da próxima quarta-feira, 18 de março, uma nova opção de decoração que promete transformar qualquer divisão da casa.

A cadeia de supermercados vai disponibilizar uma planta artificial com cerca de 100 a 120 centímetros de altura por 26,99 euros, uma peça pensada para quem quer dar um toque mais natural ao espaço sem ter de se preocupar com regas, luz ou cuidados especiais.

Com folhas grandes e um vaso incluído, a planta foi desenhada para funcionar como elemento de destaque na decoração, seja ao lado do sofá, num canto da sala ou até num escritório. Este tipo de peças tornou-se popular porque cria uma sensação de ambiente mais acolhedor e moderno, sem exigir manutenção.

Outra vantagem é a versatilidade: como não depende de luz natural, pode ser colocada em praticamente qualquer divisão da casa.