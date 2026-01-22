Facebook Instagram
Primark, atenção: esta coleção para a casa vai levar-nos à concorrência

Esta coleção está cheia de artigos lindíssimos para decorar e renovar os cantinhos à casa
IOL
Há 1h e 24min
Ninguém vai acreditar que comprou no Lidl e muito menos por este preço

A Pepco acaba de lançar uma nova coleção para a casa que promete conquistar os amantes de decoração. Com peças cheias de estilo e detalhes acolhedores, os acessórios são perfeitos para dar charme a qualquer divisão, do quarto à cozinha, passando pela casa de banho.

A coleção inclui vários artigos para o quarto - desde almofadas a capas de edredão - utensílios de cozinha, artigos para casa de banho e muito mais, todos pensados para facilitar o dia a dia, mas com um toque elegante que se adapta a ocasiões mais especiais.

Com os preços acessíveis de sempre, a Pepco reforça a sua aposta em oferecer produtos de qualidade que não pesam no orçamento. Para quem quer renovar os cantinhos à casa, esta é a oportunidade ideal em adquirir os artigos com detalhes modernos e acolhedores, sem comprometer a carteira.

Reunimos os artigos da Pepco na galeria acima, para que descubra as novidades e leve os seus favoritos para casa.

