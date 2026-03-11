Concorrente da Mercadona e Lidl está a vender tudo com 30% de desconto

Nem todos os congelados fazem mal: este arroz da Mercadona faz-se em 3 minutos e é mesmo saudável

O supermercado E.Leclerc, na freguesia da Bobadela, no concelho de Loures, anunciou na passada quinta-feira, 5 de março, que todos os produtos da loja vão estar com 30% de desconto até sexta-feira, 13 de março. Além do desconto direto, os clientes poderão ainda usufruir de 15% de desconto em cartão, segundo a publicação feita no Facebook da loja.

Há notícias de que a loja poderá estar à beira do encerramento, mas o IOL não conseguiu confirmar esta informação. Nas redes sociais, muitos moradores lamentaram a possível saída do E.Leclerc, que conta com quase duas décadas de atividade na região.

O supermercado da Bobadela foi inaugurado em dezembro de 2008, com cerca de 10 mil metros quadrados de área total, incluindo 900 lugares de estacionamento, três mil metros quadrados de armazém e uma bomba de gasolina. O espaço oferece uma ampla variedade de produtos, desde alimentos frescos e congelados, produtos de limpeza, opções para animais de estimação, eletrodomésticos e até roupas. Para conhecer alguns produtos, é possível visitar o site oficial da marca em Portugal.

Atualmente, a cadeia francesa criada por Edouard Leclerc em 1949 conta com 20 hipermercados em Portugal, espalhados por localidades como Montijo, Portalegre, Santarém, Valongo, Cascais, Lousada, Figueira da Foz e Famalicão.