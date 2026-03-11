Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Dicas

Concorrente da Mercadona e Lidl está a vender tudo com 30% de desconto

"Todos os produtos da loja vão estar com 30% de desconto até..."
IOL
Hoje às 11:22
Pessoa nas compras
Pessoa nas compras

Image by freepik

Nem todos os congelados fazem mal: este arroz da Mercadona faz-se em 3 minutos e é mesmo saudável

O supermercado E.Leclerc, na freguesia da Bobadela, no concelho de Loures, anunciou na passada quinta-feira, 5 de março, que todos os produtos da loja vão estar com 30% de desconto até sexta-feira, 13 de março. Além do desconto direto, os clientes poderão ainda usufruir de 15% de desconto em cartão, segundo a publicação feita no Facebook da loja.

Há notícias de que a loja poderá estar à beira do encerramento, mas o IOL não conseguiu confirmar esta informação. Nas redes sociais, muitos moradores lamentaram a possível saída do E.Leclerc, que conta com quase duas décadas de atividade na região.

O supermercado da Bobadela foi inaugurado em dezembro de 2008, com cerca de 10 mil metros quadrados de área total, incluindo 900 lugares de estacionamento, três mil metros quadrados de armazém e uma bomba de gasolina. O espaço oferece uma ampla variedade de produtos, desde alimentos frescos e congelados, produtos de limpeza, opções para animais de estimação, eletrodomésticos e até roupas. Para conhecer alguns produtos, é possível visitar o site oficial da marca em Portugal.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Atualmente, a cadeia francesa criada por Edouard Leclerc em 1949 conta com 20 hipermercados em Portugal, espalhados por localidades como Montijo, Portalegre, Santarém, Valongo, Cascais, Lousada, Figueira da Foz e Famalicão.

 

RELACIONADOS
Nem todos os congelados fazem mal: este arroz da Mercadona faz-se em 3 minutos e é mesmo saudável
Lidl reforça presença em Portugal e abre mais uma loja há muito aguardada
Lidl tem um novo concurso que promete ser um fenómeno entre os portugueses
Este produto da Mercadona é elogiado por quem o experimenta: elimina nódoas difíceis e devolve o branco às peças
Mercadona em Portugal deu 7 mil euros de prémio aos trabalhadores com mais de quatro anos na empresa
Mais Vistos
00:06:32
Secret Story
Segredo descoberto? Diogo fica nervoso após pista reveladora: «Ele foi carregar e vai acertar»
tvi
00:02:13
Secret Story
Soam os alarmes! Concorrente carrega no botão e deixa a casa a tremer
tvi
00:06:26
Secret Story
João convicto de que Diogo e Eva são um casal: «Ela nunca reagiu assim...»
tvi
00:03:16
Secret Story
João descobriu o segredo de Diogo? A teoria que expôs tudo: «A Ariana fingiu que o conhecia mal entrou»
tvi
Destaques IOL
Dinheiro Pessoal
Sabe quanto dinheiro vivo deve ter por adulto e criança em casa? Especialista explica
Saude
Quer perder peso até ao verão? É possível se fizer 10 minutos deste exercício todos os dias
Novidades
Concorrente da Mercadona e Lidl está a vender tudo com 30% de desconto
Saude
Nutricionista alerta para três erros alimentares comuns que podem estar a dificultar na perda de peso
Mais Lidas
Liga Campeões
VÍDEO: adepto do Bodo/Glimt impedido de receber sportinguistas em casa
maisfutebol
Dois às 10
Siara Holanda, companheira de Rui Bandeira, em lágrimas: "Já não conseguimos mais"
tvi
Famosos
Sandra Felgueiras despede-se de pessoa especial: "Deixou a TVI!"
selfie
A menina mais bonita do mundo
Foi considerada a "menina mais bonita do mundo" na infância. Veja como cresceu
Sporting
Uma vitória do Sporting garante três equipas portuguesas na Champions
maisfutebol
Casal
Bebé a caminho! Pouco tempo depois do casamento, famoso casal português surpreende com gravidez