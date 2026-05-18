Espanholas estão a vir a esta localidade alentejana para "pechinchas" que são tendência de decoração

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Os espanhóis estão cada vez mais atentos às “pechinchas” e aos recantos escondidos que Portugal tem para oferecer. Desta vez, foi a criadora de conteúdos espanhola María, conhecida no Instagram como @lostsuite, que decidiu atravessar a fronteira rumo ao Alentejo por um motivo pouco comum: um armazém de loiças decorativas que está a conquistar amantes de decoração e peças originais.

Em Redondo, uma vila conhecida pelas ruas brancas e pela tranquilidade típica alentejana, existe um espaço que se transformou numa verdadeira paragem obrigatória para quem gosta de decoração com personalidade, e a preços acessíveis.

O destaque vai para o armazém “A Loiça do Manel”, que se tornou conhecido pelas peças coloridas, pelos estampados irreverentes e pelos preços acessíveis que estão a conquistar cada vez mais visitantes. Entre travessas, conjuntos de pratos, taças, chávenas e peças utilitárias, há opções para todos os gostos: desde tons vibrantes e pinturas de animais a padrões florais, apontamentos rústicos e inspirações mediterrânicas.

Outro detalhe que desperta atenção é o facto de muitas peças terem um aspeto artesanal e visual digno de revistas de interiores, mas com preços considerados “pechinchas” por quem visita o espaço. O conceito encaixa na tendência crescente de procurar objetos decorativos únicos e mais descontraídos para a casa, fugindo aos estilos minimalistas mais tradicionais.

O armazém funciona apenas presencialmente e não faz envios, o que acaba por tornar a experiência ainda mais procurada por quem gosta de descobrir peças ao vivo.