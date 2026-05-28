O fato de banho perfeito para o verão? Este modelo afina a cintura e custa menos de 20 euros

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Se tivesse de escolher só um fato de banho este verão, seria este que afina a cintura

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Com o verão mesmo à porta, começa também a procura pelo fato de banho perfeito: confortável, elegante e sem custar uma fortuna. Entre as novidades da Primark, este modelo destacou-se precisamente por isso. Tem um efeito modelador, controlo de barriga e corte pensado para afinar a cintura.

Por apenas 16 euros, o modelo inclui corpete franzido, decote quadrado e efeito de controlo da barriga, características que ajudam a tornar a peça mais elegante e favorecedora.

Para além do efeito modelador, o design aposta numa estética simples e sofisticada, fácil de usar tanto na praia como na piscina. O decote quadrado acrescenta um toque mais moderno, enquanto o franzido na zona do corpo ajuda a criar um efeito visual mais harmonioso.

Outra vantagem é a variedade de cores disponíveis. O modelo existe em vermelho, azul e verde, permitindo escolher entre tons mais clássicos ou opções mais vibrantes para o verão.

Percorra a galeria e veja este modelo da Primark.