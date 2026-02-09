Decidimos viver uma semana à italiana. E esta é a nossa lista de compras no Aldi

De 20 para 4 euros: trocámos o Sol de Janeiro pelas brumas do Lidl e ninguém reparou

Se adora a gastronomia italiana como nós, o Aldi trouxe de volta a Semana Temática Itália, oferecendo a oportunidade de experimentar os sabores mais autênticos de Itália.

Durante uma semana, o Aldi apresenta uma seleção exclusiva de produtos da marca própria CUCINA, reconhecida pela qualidade dos ingredientes e pelo cuidado em recriar receitas tradicionais italianas.

Decidimos aceitar o desafio e viver uma semana à italiana, explorando tudo o que a linha Cucina tem para oferecer. Desde entradas simples e saborosas, como mini grissini e pasta para bruschetta, até massas, queijos e enchidos ideais para pratos principais, cada refeição transformou-se numa verdadeira experiência italiana. Para sobremesa, o tiramisu e as tartes de fruta foram escolhas obrigatórias, acompanhadas de vinhos e do refrescante Limoncello, trazendo o espírito da Itália diretamente para a nossa mesa.

A seleção inclui ainda produtos com selo MSC, como a Mistura de Marisco Clássica e as anchovas, reforçando o compromisso do Aldi com a pesca sustentável e a preservação dos recursos marinhos.

Percorra a galeria acima para descobrir todos os produtos que fizeram parte da nossa aventura culinária à italiana. Desde queijos e massas, até doces, biscoitos e bebidas, cada item leva à experiência italiana.