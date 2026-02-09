Facebook Instagram
Dicas

Decidimos viver uma semana à italiana. E esta é a nossa lista de compras no Aldi

Esta é a nossa lista de compras no Aldi para uma experiência italiana
IOL
Hoje às 12:53
Mercadona vai inaugurar nova loja em Portugal. Saiba quando e onde

Se adora a gastronomia italiana como nós, o Aldi trouxe de volta a Semana Temática Itália, oferecendo a oportunidade de experimentar os sabores mais autênticos de Itália.

Durante uma semana, o Aldi apresenta uma seleção exclusiva de produtos da marca própria CUCINA, reconhecida pela qualidade dos ingredientes e pelo cuidado em recriar receitas tradicionais italianas.

Decidimos aceitar o desafio e viver uma semana à italiana, explorando tudo o que a linha Cucina tem para oferecer. Desde entradas simples e saborosas, como mini grissini e pasta para bruschetta, até massas, queijos e enchidos ideais para pratos principais, cada refeição transformou-se numa verdadeira experiência italiana. Para sobremesa, o tiramisu e as tartes de fruta foram escolhas obrigatórias, acompanhadas de vinhos e do refrescante Limoncello, trazendo o espírito da Itália diretamente para a nossa mesa.

A seleção inclui ainda produtos com selo MSC, como a Mistura de Marisco Clássica e as anchovas, reforçando o compromisso do Aldi com a pesca sustentável e a preservação dos recursos marinhos.

Percorra a galeria acima para descobrir todos os produtos que fizeram parte da nossa aventura culinária à italiana. Desde queijos e massas, até doces, biscoitos e bebidas, cada item leva à experiência italiana.

RELACIONADOS
Mercadona vai inaugurar nova loja em Portugal. Saiba quando e onde
Limpa, desinfeta e desengordura: esta máquina a vapor do Lidl é tudo o que nós precisavamos
Uma das sapatarias portuguesas mais famosas abriu uma nova loja em formato outlet
Atenção Conforama e IKEA: Aldi vai ter um sobrecolchão por menos de 25 euros
De 20 para 4 euros: trocámos o Sol de Janeiro pelas brumas do Lidl e ninguém reparou
Mais Vistos
00:04:44
1ª Companhia
As imagens noturnas que não viu! Instrutor Marques dá treino em tronco nu
tvi
00:01:13
1ª Companhia
Tenso. Noélia afirma: «Ainda não me apareceu período nenhum (...) é o que Deus quiser»
tvi
00:01:17
1ª Companhia
Noélia conversa com os recrutas e adianta: «Foi positivo sim senhora»
tvi
00:03:25
1ª Companhia
Emoções à flor da pele: Noélia desabafa em lágrimas durante treino físico da manhã
tvi
Destaques IOL
ChatGPT
Também quer uma caricatura igual à que está a circular nas redes? É isto que tem de pedir ao ChatGPT
Desumidificador
Não só removem a humidade: especialistas explicam os benefícios de ter um desumidificador
Dicas
Quase ninguém o desinfeta mas este é o material de limpezas que acumula mais bactérias
Viagens
Estes são os melhores destinos de férias a apenas 2 horas de Portugal
Mais Lidas
Resultados Presidenciais 2026 em tempo real
cnn
Atualidade
Depois de noite calma, chuva forte vai regressar na terça-feira. E estas serão as regiões mais afetadas
away
Famosos
Tragédia! Ex-concorrente de "The Voice" morre oito semanas após diagnóstico de cancro
selfie
Big Brother
Uma das maiores estrelas do 1.º Big Brother é um dos heróis da catástrofe que atingiu Portugal
tvi
Margarida Corceiro
«Há muita gente a desejar o fim deste casal»: famosos viajam separados e fãs falam em crise na relação
Pedro Jorge
Pedro Jorge faz pedido ao público: «Urgente!»