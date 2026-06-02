Concorrente do Lidl vai ter filas à porta: este grelhador está por menos de 10 euros
Grelhador ACTION
Mochila térmica
Grelhadores do Lidl
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Os artigos de cozinha e de exterior a preços baixos continuam a atrair consumidores e a gerar grande procura nas lojas de desconto. Entre os produtos que estão a dar que falar está um grelhador compacto disponível na Action, que promete esgotar rapidamente e poderá até originar filas à porta.
O grelhador destaca-se pelo preço reduzido, custa apenas 9,99 euros e por ser uma solução prática para quem gosta de refeições ao ar livre, especialmente em dias mais quentes.
Segundo a descrição do produto, trata-se de um equipamento compacto e fácil de transportar, ideal para levar para o jardim, para piqueniques ou até para campismo. A grelha pode ainda ser ajustada a diferentes alturas, permitindo maior controlo na confeção dos alimentos.
Versátil, o grelhador pode ser utilizado para preparar carne, peixe ou legumes, tornando-se uma opção simples para refeições rápidas e descontraídas. O design portátil facilita também o arrumamento, ocupando pouco espaço quando não está em uso.