Oportunidade para a sua casa: hotel de luxo está a vender peças de casas de banho ao 'preço da chuva'

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Quem sempre sonhou ter em casa uma peça digna de um hotel de luxo tem agora uma oportunidade única. O histórico Hotel Infante Sagres, no Porto, está a promover uma "garage sale" onde disponibiliza ao público diversos artigos dos seus quartos e zonas comuns.

Considerado uma das joias patrimoniais da cidade do Porto, o hotel de cinco estrelas, é conhecido por combinar a elegância da tradição portuguesa com um toque de modernidade cuidadosamente preservado.

A venda está a ser realizada através da Second Serve, empresa especializada na comercialização de mobiliário e equipamentos provenientes de hotéis e restaurantes. A iniciativa permite que particulares adquiram peças de design e de qualidade profissional a preços bastante mais acessíveis do que os praticados no mercado.

Entre os artigos disponíveis encontram-se candeeiros, sofás, mesas de cabeceira, tapetes, lavatórios e vários elementos de decoração e mobiliário. Os preços começam nos 45 euros, estando sujeitos à disponibilidade de stock. Percorra a galeria e veja os artigos disponíveis.