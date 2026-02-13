Como pode um tapete de 1.80m custar menos de 10 euros? IKEA deixou-nos de boca aberta

Há lençóis a menos de 1 euro na IKEA. Se não reparou, saldos têm oportunidades incríveis quase a acabar

Encontrar um tapete de grandes dimensões a um preço acessível nem sempre é fácil. Entre opções que ultrapassam facilmente os 50 ou 100 euros, há um modelo que está a surpreender tudo e todos pelo valor, e não só.

O protagonista é o TIPHEDE, da IKEA, um dos tapetes mais vendidos da marca sueca. Com dimensões de 120x180 cm (1,80 metros de comprimento), custa apenas 9,99 euros.

De tecelagem plana e em algodão, surge na combinação cru/preto, cores neutras que se adaptam facilmente a diferentes estilos de decoração. Pode ser colocado na sala, junto à cama ou até debaixo da mesa de refeição, já que a superfície lisa permite puxar cadeiras sem dificuldade e facilita a limpeza.

Outro dos grandes trunfos é o facto de ser lavável na máquina, tornando a manutenção simples e prática, uma vantagem especialmente importante em casas com crianças ou animais de estimação. Para além disso, é leve, fácil de transportar para arejar e compatível com todos os tipos de pavimento, incluindo pavimentos aquecidos.