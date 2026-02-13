Facebook Instagram
Dicas

Como pode um tapete de 1.80m custar menos de 10 euros? IKEA deixou-nos de boca aberta

Este é um dos tapetes mais vendidos da IKEA
IOL
Hoje às 11:41
Sofá-cama da IKEA põe fim ao maior pesadelo das casas pequenas. E é dos mais vendidos

Encontrar um tapete de grandes dimensões a um preço acessível nem sempre é fácil. Entre opções que ultrapassam facilmente os 50 ou 100 euros, há um modelo que está a surpreender tudo e todos pelo valor, e não só.

O protagonista é o TIPHEDE, da IKEA, um dos tapetes mais vendidos da marca sueca. Com dimensões de 120x180 cm (1,80 metros de comprimento), custa apenas 9,99 euros.

De tecelagem plana e em algodão, surge na combinação cru/preto, cores neutras que se adaptam facilmente a diferentes estilos de decoração. Pode ser colocado na sala, junto à cama ou até debaixo da mesa de refeição, já que a superfície lisa permite puxar cadeiras sem dificuldade e facilita a limpeza.

Outro dos grandes trunfos é o facto de ser lavável na máquina, tornando a manutenção simples e prática, uma vantagem especialmente importante em casas com crianças ou animais de estimação. Para além disso, é leve, fácil de transportar para arejar e compatível com todos os tipos de pavimento, incluindo pavimentos aquecidos.

 

RELACIONADOS
Sofá-cama da IKEA põe fim ao maior pesadelo das casas pequenas. E é dos mais vendidos
Peça da IKEA de 11 euros acaba de vez com o pesadelo de cómodas e bancadas cheias de tralha
Atenção Conforama e IKEA: Aldi vai ter um sobrecolchão por menos de 25 euros
IKEA tem a solução para podermos comer e trabalhar no sofá. Nós testámos e adoramos
Um dos móveis mais vendidos da IKEA faz sentido em qualquer divisão da casa
Esqueça a IKEA e a Conforama: outlet de móveis às portas de Lisboa mostra o que é o verdadeiro low cost
Mais Vistos
00:02:41
1ª Companhia
Gargalhadas sem fim! Filipe Delgado manda «asneirada» para o ar e o Instrutor Marques desmancha-se a rir
tvi
00:01:47
1ª Companhia
O charme continua! Rui Freitas volta a «visitar» a enfermeira... e acaba de sorriso tímido
tvi
00:02:10
Dois às 10
Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”
tvi
00:01:26
1ª Companhia
Filipe Delgado pergunta ao Instrutor Chefe porque é que ele está triste a resposta é hilariante
tvi
Destaques IOL
Dicas
Nunca mais perca a ponta da película antiaderente com este truque
Guarda-chuva
Esqueça a compra de emergência: guarda-chuvas resistentes chegam ao Lidl e custam menos de 4 euros
Saude
Fruta com bolor: afinal devemos aproveitar ou deitar tudo fora?
Novidades
Como pode um tapete de 1.80m custar menos de 10 euros? IKEA deixou-nos de boca aberta
Mais Lidas
Impostos
É oficial: pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa
cnn
Tanya
Foi das primeiras artistas portuguesas a assumir ser homossexual. Aos 46 anos, mostra-se pronta para ser mãe
Pedro Jorge
Pedro Jorge quebra silêncio sobre a «guerra» da mãe com a família de Marisa: «Se querem ver os garotos...»
Condensação
Vem aí finalmente um dia de sol. Lista de coisas a fazer em casa imediatamente para prevenir o bolor e mofo
away
Combustíveis
O preço dos combustíveis vai mudar: quando e quanto
cnn
USS Gerald R. Ford
Maior porta-aviões dos EUA recebeu ordens para navegar para o Médio Oriente
cnn