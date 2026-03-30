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Design clássico e moderno: estante mais vendida da IKEA regressou e "não deve ficar por muito tempo"
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Há 2h e 20min

Estante mais vendida da IKEA regressou e "não deve ficar por muito tempo"

Este novo vaso da IKEA parece uma peça de designer e custa menos de 5 euros

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A estante mais icónica da IKEA está de volta e não vai durar muito tempo

A estante BYAKORRE, um clássico da IKEA criado por Niels Gammelgaard em 1985, regressou às lojas, agora integrada na coleção Nytillverkad, que dá uma nova vida a vários designs icónicos da marca sueca. Originalmente conhecida como GUIDE, a estante mantém toda a sua simplicidade e elegância, mas com melhorias pensadas para o dia a dia.

Prática e versátil, a BYAKORRE inclui pés reguláveis, que garantem estabilidade mesmo em superfícies irregulares, tornando-a ideal para qualquer divisão da casa. Com um preço de 149 euros, a estante promete conquistar aqueles que gostam de um design mais clássico como quem procura soluções funcionais e modernas.

No instagram da IKEA foi alertado ainda, que este regresso pode vai durar muito tempo, por isso, quem estiver interessado deve apressar-se para garantir o seu exemplar.
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