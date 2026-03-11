Facebook Instagram
Dicas

É dos mais vendidos e perfeito para casas pequenas: este banco da IKEA resolve de uma vez o problema da falta de arrumação

Perfeito para casas pequenas, arrumar e receber mais convidados
IOL
Há 3h e 56min
Estes são os produtos da IKEA que estão a ‘explodir’ no TikTok

Morar em espaços reduzidos exige soluções inteligentes de arrumação e móveis multifuncionais. A IKEA tem conquistado os fãs de organização com um dos seus produtos mais vendidos: o repousa-pés que também funciona como banco, ideal para casas pequenas.

Com um preço de 129 euros, este banco destaca-se pelo design arredondado, linhas simples e detalhes bem pensados, como a pega em pele e as pernas em madeira. Mas o verdadeiro trunfo está no espaço por baixo do assento, perfeito para guardar livros, mantas, materiais de passatempo ou outros objetos que quer ter sempre à mão, mas fora de vista.

O repousa-pés OSKARSHAMN é ideal para servir como assento extra quando necessário. Além disso, inclui 10 anos de garantia, oferecendo durabilidade e confiança na compra.

Para quem procura otimizar cada canto da casa, este banco da IKEA é um exemplo de como design, funcionalidade e arrumação podem andar de mãos dadas, tornando espaços pequenos mais organizados e elegantes.

 

 

