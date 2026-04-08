Esqueça as tomadas tradicionais: a IKEA resolve o drama dos custos desnecessários de eletricidade

Este novo vaso da IKEA parece uma peça de designer e custa menos de 5 euros

Estante mais vendida da IKEA regressou e "não deve ficar por muito tempo"

Esta mesa portátil da IKEA já está a ganhar destaque entre quem adora piqueniques e reuniões ao ar livre

Este outlet de móveis fez-nos esquecer por instantes a IKEA e a Conforama

Ideal para os dias de verão e fácil de transportar: esta mesa de madeira dobrável da IKEA está a dar que falar

Este novo vaso da IKEA parece uma peça de designer e custa menos de 5 euros

Em semana de alergias ao rubro, Aldi tem conjuntos hipoalergénicos para a cama

Lidl tem à venda móvel para colocar por baixo do lavatório por menos de 30 euros

Carro como novo a sair do stand: chegou ao Lidl a máquina que põe fim aos riscos

Poupar energia em casa pode começar com gestos simples, e as fichas inteligentes são uma das formas mais práticas de controlar consumos sem complicações. Ao permitir ligar e desligar aparelhos de forma mais eficiente, ajudam a evitar desperdícios e a reduzir a fatura ao final do mês.

A pensar nisso, a IKEA lançou a ficha inteligente TOFSMYGG, uma solução pensada para quem quer ter mais controlo sobre o consumo energético em casa.

Esta ficha permite não só gerir o funcionamento dos equipamentos ligados, como também acompanhar a utilização de energia. Desta forma, é possível perceber quais os aparelhos que mais consomem e ajustar rotinas diárias para gastar menos eletricidade.

Pode ser controlada através da aplicação IKEA Home smart, de um comando ou até de um sensor de movimento, permitindo ligar ou desligar os aparelhos de forma prática. É ainda possível ligar até 10 fichas a um único comando ou sensor, facilitando a gestão de vários dispositivos em simultâneo.

O produto utiliza a norma universal Matter, o que o torna fácil de instalar e de integrar na hub DIRIGERA, bem como noutros sistemas compatíveis já disponíveis no mercado.

Com um design discreto em preto e preparada para uso no exterior, adapta-se facilmente a diferentes espaços da casa, desde a sala ao jardim.

A nova ficha inteligente do IKEA está disponível por 14,99 euros e apresenta-se como uma opção acessível para quem quer tornar a casa mais eficiente e reduzir o consumo energético no dia a dia.