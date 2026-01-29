Facebook Instagram
IKEA tem a solução para podermos comer e trabalhar no sofá. Nós testámos e adoramos

IOL
Hoje às 15:05
Quem não adora ter o seu momento de conforto a almoçar no sofá ou até mesmo a trabalhar? A pensar nisso, a IKEA surpreende com uma mesa de apoio multifuncional que se adapta facilmente às rotinas do dia a dia: a OLSERÖD. Com um design discreto e contemporâneo, esta peça pode ser usada tanto como mesa de apoio mais alta como mesa de centro mais baixa, ajustando-se a diferentes momentos à volta do sofá.

Um dos grandes destaques desta mesa é o tampo deslizante, pensado para encaixar sobre o colo, permitindo fazer refeições enquanto se vê televisão ou quando trabalha no sofá, sem comprometer a estabilidade. O tampo tem espaço suficiente para um prato, um copo e talheres, além de ser fácil de limpar, tornando-a ideal para jantares rápidos ou pequenos lanches.

A transformação da mesa é simples: basta remover o tampo, reposicionar a estrutura inferior e voltar a fixá-lo através das fixações localizadas por baixo. Esta flexibilidade faz com que a mesa seja usada em vários contextos, desde uma pausa para comer até um momento de convívio com visitas.

Outro pormenor funcional é a bolsa de tecido por baixo do tampo, que cria um espaço de arrumação prático para pequenos objetos como comandos, cabos ou revistas. A bolsa é removível, lavável e pode ser ajustada conforme a função pretendida, graças às fixações em velcro e aos parafusos reguláveis.

Para além disso, custa apenas 35 euros, o que a torna uma aposta acessível. Leve e fácil de transportar, pode ser usada junto a uma poltrona, num canto de leitura ou em qualquer outra divisão da casa.

Quem já a experimentou destaca a sua utilidade no quotidiano familiar: “A minha família gostou tanto que tivemos de comprar mais uma. Uso para trabalhar e é onde tenho sempre o portátil e os cabos. Também serve para pequenos lanches dos miúdos e, quando temos visitas, num segundo passa a mesa de centro para pousar bebidas e aperitivos”, conta uma cliente ao IOL.

Para quem tem crianças pequenas, a mesa revela-se ainda mais versátil: “Na versão mais baixa, é excelente para eles desenharem ou brincarem com legos”, acrescenta a mesma cliente.

