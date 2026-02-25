O segredo para dormir melhor está neste produto do IKEA que toda a gente está a comprar

Precisa de organizar os cantos à casa? O Lidl vai ter à venda um carrinho de arrumação e cabe em qualquer divisão

Mercadona em Portugal deu 7 mil euros de prémio aos trabalhadores com mais de quatro anos na empresa

Gosta de dormir sempre com tudo escuro, sem que um único raio de luz incomode, tal como nos hotéis de luxo? Agora pode recriar essa sensação em casa com os cortinados BENGTA da IKEA, que bloqueiam totalmente a luz, garantem privacidade total e já são um dos best-sellers da marca, tudo por apenas 18,99 euros.

O tecido em poliéster reciclado, leve e elegante, mantém a aparência fresca mesmo após várias lavagens e pode ser cortado à medida sem desfiar. Segundo a IKEA, os cortinados “não permitem distinguir formas ou luzes do exterior, nem perceber a transição entre o dia e a noite”, tornando-os ideais para quem é sensível à luz durante o sono.

Podem ser pendurados diretamente no varão com a bolsa para varão ou presilhas, ou numa calha com corrediças e ganchos. Com 300 cm de comprimento, podem ser instalados no teto para criar uma sensação de altura e um aspeto sofisticado, ou acima da janela para um caimento até ao chão.