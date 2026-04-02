Ideal para os dias de verão e fácil de transportar: esta mesa de madeira dobrável da IKEA está a dar que falar

É dos mais vendidos e perfeito para casas pequenas: este banco da IKEA resolve de uma vez por todas o problema da falta de arrumação

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Esta mesa portátil da IKEA já está a ganhar destaque entre quem adora piqueniques e reuniões ao ar livre

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Com o bom tempo a chegar, transportar uma mesa para piqueniques ou eventos ao ar livre deixa de ser um problema graças à nova mesa dobrável da IKEA. A SOLUPPGÅNG, disponível por 39,99 euros, é ideal para qualquer espaço exterior ou mesmo dentro de casa.

A mesa mede 41 cm de altura e 81 cm de comprimento, suficiente para pequenas reuniões ou atividades ao ar livre. Pode ser completamente dobrada, facilitando o transporte e o armazenamento em casa, sem ocupar muito espaço. O design em madeira de eucalipto com estrutura de aço é resistente, fácil de limpar e visualmente atrativo, tornando-a útil como mesa lateral, de jogos ou apoio para bebidas em encontros com amigos.

Leve, prática e acessível, esta mesa promete ser um dos itens indispensáveis para este verão, tanto para o jardim, varandas ou parques. Percorra a galeria acima e veja esta novidade.