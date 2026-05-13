Perfeito para arrumação e custa apenas 15 euros: este artigo da IKEA é a solução para casas pequenas

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Precisa de mais arrumação em casa, mas já não tem espaço para colocar mais um móvel grande? Seja na cozinha, casa de banho, quarto ou até na sala, a IKEA apresenta uma solução prática, versátil e acessível que promete adaptar-se a qualquer divisão da casa.

Trata-se do carrinho JUTTERSBO, um modelo de três níveis com formato arredondado e acabamento em verde acinzentado, uma tonalidade que segue as tendências atuais de decoração de interiores. O preço é de apenas 15 euros.

Com 36x36 cm, o carrinho foi pensado para ser tanto um elemento decorativo como uma solução prática de arrumação. O design permite que seja utilizado em diferentes espaços, como cozinha, casa de banho, quarto ou sala.

Segundo a marca, o JUTTERSBO pode funcionar de várias formas: como apoio extra na cozinha, mesa de cabeceira no quarto, arrumação prática na entrada ou até como um pequeno espaço auxiliar de trabalho.

A estrutura inclui rodas e uma pega superior, o que facilita a sua deslocação de uma divisão para outra, conforme a necessidade do momento.

O acabamento em verde acinzentado e a forma arredondada fazem parte da aposta da marca em peças funcionais, mas com um design mais suave e contemporâneo, facilmente integrável em diferentes estilos de decoração.