Uma das maiores tendências de cozinha da Temu já chegou à IKEA

A IKEA acaba de lançar um produto que promete revolucionar a organização das cozinhas pequenas, seguindo uma tendência já popular na Temu: o UTRUSTA, um organizador para colocar por baixo do lava-loiça.

Com dimensões de 29x35x43 cm, este acessório é ideal para quem procura maximizar o espaço sem perder a praticidade. Para além disso, encontra-se a um preço super acessível: 29,99 euros.

Este artigo fixa-se na lateral do armário, aproveitando ao máximo o espaço por baixo do lava-loiça e facilitando o acesso na hora da limpeza. O design extraível permite manter todos os artigos visíveis e sempre à mão, enquanto os dois tabuleiros organizam detergentes, esponjas e outros itens essenciais. O tabuleiro superior pode ser ajustado em três alturas diferentes, oferecendo ainda mais flexibilidade.

O organizador combina robustez e capacidade, suportando até 10 kg no total, 8 kg no tabuleiro inferior e 2 kg no superior. As suas dimensões compactas tornam-no perfeito para cozinhas pequenas ou apartamentos, permitindo manter tudo arrumado sem ocupar espaço desnecessário.