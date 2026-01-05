Esta película térmica custa menos de 2 euros e deixa as janelas à prova de frio e calor

As casas mais antigas são as que mais sofrem durante o inverno. Mesmo com janelas novas, o frio insiste em entrar. No entanto, descobrimos uma solução para melhorar o isolamento térmico a um preço super acessível.
Trata-se de uma película de isolamento para janelas, que custa apenas 1,68 euros e está à venda na Action. Esta película promete reduzir a perda de calor, sobretudo em janelas antigas ou de vidro simples.
O produto funciona como uma camada adicional de isolamento, aplicada diretamente no vidro com recurso a ar quente, por exemplo um secador, ajudando a minimizar as correntes de ar frio.