Atenção Bordallo Pinheiro: há novas jarras no Continente que parecem peças de designer

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As novidades de decoração da Continente estão a conquistar quem gosta de dar mais cor e personalidade à casa, sem gastar uma fortuna. Entre as peças que mais estão a chamar a atenção estão as novas jarras decorativas da marca Kasa, que surgem em formatos inesperados, cores vibrantes e modelos para todos os gostos.

Há versões mais clássicas e minimalistas, mas também opções mais irreverentes e divertidas: desde jarras em forma de flores, frutas e rostos, até modelos com riscas coloridas, asas, limões, morangos ou até bocas desenhadas.

A coleção aposta em tons fortes e detalhes criativos, acompanhando a tendência da decoração mais maximalista e descontraída que tem dominado as redes sociais. E o melhor é que os preços continuam bastante acessíveis: há modelos desde 3 euros, enquanto as opções maiores e mais elaboradas rondam os 10 a 15 euros.

Entre os destaques estão as jarras com limões, flores coloridas, formas onduladas e acabamentos em rosa, verde, laranja ou azul. Existem ainda versões mais esculturais, como a “Jarra Mulher”, e modelos inspirados em peças artesanais e mediterrânicas.

Além de servirem para flores, muitas destas peças acabam por funcionar como verdadeiros objetos decorativos, capazes de transformar uma mesa, uma estante ou um aparador sem grande esforço. Segundo o próprio Continente, misturar diferentes tamanhos, cores e texturas ajuda a criar espaços mais modernos, leves e divertidos.