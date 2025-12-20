A voar das prateleiras do Lidl: a nossa banheira agora parece de hotel depois desta coluna de duche

Esqueça o frio em casa: esta almofada térmica do Lidl aquece num instante e custa menos de 20 euros

Com um visual moderno, digno de hotel, e um preço que surpreende, este é daqueles achados que mal chegam às prateleiras desaparecem num instante.

Já chegou às lojas LIDL uma coluna de duche que está a conquistar os consumidores pelo design elegante, funcionalidade e, claro, pelo preço acessível. O resultado? Uma casa de banho comum com aspeto de suite de hotel.

Falamos do conjunto de duche LIVARNO Home, disponível em preto ou cromado, pensado para quem quer dar um ar moderno ao espaço sem recorrer a obras ou grandes investimentos. O design minimalista adapta-se facilmente a diferentes estilos de decoração e eleva imediatamente o ambiente da casa de banho.

Este conjunto inclui chuveiro fixo superior, chuveiro de mão e barra de duche ajustável, garantindo conforto e versatilidade. O chuveiro de mão destaca-se ainda pelos três tipos de jato, permitindo escolher entre um banho mais relaxante ou um momento revigorante, consoante a preferência.

Outro ponto forte é o preço: por 34,99 euros, o Lidl coloca no mercado uma solução completa que rivaliza com opções bem mais caras. Para quem procura apenas um complemento ou uma alternativa mais simples, a marca disponibiliza também um chuveiro LIVARNO avulso, com duas variantes de jato, ideal para corpo inteiro ou massagens localizadas, por apenas 3,99 euros.