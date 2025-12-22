Ainda usa destes escorredores? Lidl tem alternativa da moda a um preço incrível

Esqueça o frio em casa: esta almofada térmica do Lidl aquece num instante e custa menos de 20 euros

Encontrámos a menos de 6 euros no Lidl a peça modeladora que nos faz parecer mais magras

Durante anos, os escorredores tradicionais ocuparam espaço nas bancadas das cozinhas sem grande preocupação estética. Mas os tempos mudaram e a organização da cozinha passou também a ser uma questão de estilo. Para quem quer modernizar o espaço sem gastar muito, o Lidl tem uma alternativa prática, funcional e na moda, a um preço difícil de ignorar.

A cadeia alemã está a vender uma estante de arrumação para cozinha da marca Livarno, que combina design moderno com versatilidade. Por 12,99 euros, esta estrutura metálica preta permite organizar utensílios, tábuas de corte, frascos e acessórios essenciais, libertando espaço e dando um ar mais contemporâneo à cozinha.

Com medidas compactas e vários níveis de arrumação, a estante adapta-se facilmente à bancada, sendo ideal para cozinhas pequenas ou para quem gosta de manter tudo à mão. O design aberto facilita o acesso aos utensílios e acompanha as tendências atuais de decoração funcional.

Para além do visual moderno, o produto destaca-se pela robustez e facilidade de montagem, tornando-se uma solução acessível para quem procura substituir os escorredores antigos por uma opção mais elegante e organizada.