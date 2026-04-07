Aparelho para massagens de compressão nas pernas chega ao Lidl
Aparelho para massagens de compressão nas pernas chega ao Lidl
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Chegar ao fim do dia com as pernas pesadas já não será problema. Este aparelho do Lidl é a solução
Se ao final do dia sente as pernas pesadas e cansadas, esta novidade é mesmo para si. O aparelho de massagem de pernas com compressão, que anda a conquistar muitos chega agora ao Lidl, e com um preço muito mais acessível do que se esperaria.
A partir de sexta-feira, 10 de abril, o massajador de pernas da marca Sanitas estará disponível nas lojas, oferecendo a possibilidade de relaxar sem sair de casa e sem gastar uma fortuna. Com desconto significativo face ao preço habitual, este massajador é a solução ideal para aliviar pernas cansadas e pesadas.
Mais do que um simples equipamento, este dispositivo atua diretamente no conforto físico:
- Estimula a circulação sanguínea, ajudando a reduzir o inchaço
- Alivia a sensação de pernas cansadas
- Sistema de compressão de ar que simula uma massagem profissional
- Possibilidade de ajustar a intensidade, adaptando-se às suas necessidades
Bastam 10 a 15 minutos com este aparelho para sentir pernas mais leves, uma melhor circulação e relaxamento após um dia intenso. Como é habitual nas campanhas do Lidl, este massajador estará disponível por tempo limitado e sujeito ao stock existente.