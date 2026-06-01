Assar sardinhas e febras: vai haver filas no Lidl para comprar estes grelhadores de menos de 30 euros

Menos de 6 euros! Prevemos filas no Lidl à conta destas mochilas térmicas

O maior drama do calor chega ao fim com estas redes do Lidl magnéticas (não precisa de fazer furos)

Já há quem esteja rendido a este rádio resistente à água do Lidl. E está por menos de 20 euros

Assar sardinhas na air fryer sem deixar cheiro a peixe em casa nunca foi tão fácil. É assim que se faz

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Com a chegada dos dias quentes, multiplicam-se os almoços e jantares ao ar livre entre familiares e amigos. Seja num jardim, numa varanda espaçosa ou no terraço de casa, os churrascos voltam a ser uma das atividades preferidas do verão. Para quem procura uma solução económica para grelhar carne, peixe ou legumes, o Lidl tem duas propostas que prometem dar resposta a diferentes necessidades, e ambas custam menos de 30 euros.

A cadeia de supermercados está a vender dois modelos da marca Grillmeister, pensados para quem quer aproveitar a época dos churrascos sem fazer um grande investimento.

Grelhador com rodas por 24,99 euros

A opção mais acessível é o grelhador com rodas, disponível por 24,99 euros. O modelo destaca-se pela estrutura leve e pelas rodas que facilitam o transporte, permitindo deslocá-lo facilmente pelo jardim ou terraço.

Segundo a informação divulgada pelo Lidl, o grelhador tem capacidade para aproximadamente 1,4 quilos de carvão e mede 84 x 69 x 45 centímetros.

Grelhador com pilar por 29,99 euros

Para quem prefere cozinhar numa posição mais confortável, existe ainda o grelhador com pilar em aço, à venda por 29,99 euros. O equipamento inclui grelha em aço inoxidável, grelha para manter os alimentos quentes e um recipiente de recolha de cinzas amovível, facilitando a limpeza após a utilização.

Este modelo mede 40 x 68 x 40 centímetros e apresenta um design compacto, adequado para espaços exteriores de menor dimensão.

Com preços inferiores a 30 euros, os dois grelhadores surgem como alternativas acessíveis para quem quer reunir a família e os amigos à volta de um churrasco neste verão, sem pesar demasiado na carteira.

Percorra a galeria acima e veja os dois modelos.