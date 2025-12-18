Facebook Instagram
Dicas

Até faz alisamento: está no Lidl a escova que precisávamos

Se não é fã de prancha de esticar o cabelo, então esta escova é a ideal
IOL
Há 2h e 11min
Torre de aquecimento à venda no Lidl por menos de 20 euros promete acabar rapidamente

Para quem gosta de alisar o cabelo e não gosta de recorrer à prancha, há uma novidade no Lidl que pode tornar a rotina bem mais simples. A nova escova de alisamento Cien Beauty promete resultados práticos e rápidos, juntando dois passos num só: escovar e alisar ao mesmo tempo.

Este modelo 2 em 1 foi pensado para facilitar o dia a dia e é indicado para quem procura um cabelo mais liso sem recorrer a vários aparelhos. As cerdas cerâmicas revestidas a queratina ajudam a alisar o fio, deixando-o mais suave e com um aspeto cuidado, enquanto a temperatura ajustável permite adaptar o uso a diferentes tipos de cabelo.

Entre as principais características estão a regulação de temperatura entre os 120 e os 210 graus, o desligamento automático após 30 minutos e o cabo rotativo a 360 graus, que garante maior conforto durante a utilização.

Outro dos grandes atrativos é o preço: a escova de alisamento Cien Beauty está disponível no Lidl por 14,99 euros. Uma opção acessível para quem quer manter o cabelo liso no dia a dia sem grandes complicações.

RELACIONADOS
Torre de aquecimento à venda no Lidl por menos de 20 euros promete acabar rapidamente
Encontrámos a menos de 6 euros no Lidl a peça modeladora que nos faz parecer mais magras
Nem aquecedor, nem cobertor: chegou ao Lidl a melhor solução para estar confortável em casa
Rival do IKEA surpreendeu-nos: já está a vender toda a decoração de Natal com 70% de desconto até acabar o stock
Novidade da IKEA acaba com o pesadelo da roupa em cima da cadeira do quarto
Mais Vistos
00:05:53
Dois às 10
Maria Botelho Moniz revela a primeira grande figura da "1.ª Companhia"
tvi
00:02:51
Secret Story
Jacuzzi do amor: Marisa e Pedro fazem as pazes e o clima aquece
tvi
00:03:52
Secret Story
Marisa sai em defesa de Pedro: «Combinámos os dois que ele ia ser o rapaz da noite que gosta do mulherio»
tvi
00:02:15
Secret Story
Pedro Jorge como nunca o viu: Concorrente chora sem fim por causa da mulher
tvi
Destaques IOL
Primark
O nosso quarto parece de hotel depois desta renovação de 100 euros na Primark
Novidades
Novo parque temático na Europa vai fazer corar a Disneyland Paris. Terá castelo, hotel e mais de 40 atrações
Tragédia
Brincadeira deixa menino de 13 anos com marcas para toda a vida. Pais viveram absoluto terror
Cose di Mamma
Há um restaurante em Lisboa só com 'coisas de mãe' e onde comemos como numa casa de família italiana
Mais Lidas
Lidl
Boas notícias: regressou ao Lidl o aparelho que ajuda a controlar a humidade
versa
Famosos
Futebolista e mulher assassinados a tiro. Mãe do jogador assistiu a tudo!
selfie
Emigração Imigração portugueses
Zangaram-se com Portugal, desiludiram-se com Portugal, sentiram-se empurrados de Portugal: Adeus, tristeza (uma trilogia)
cnn
Tolerância ponto natal 2025
Governo dá mais um dia de tolerância de ponto do que o habitual
cnn
Berlim
Pedro zangou-se com Portugal: foi-se embora farto das cunhas e dos salários de 800€, passou logo para 1.600€
cnn
Chuva
Há três distritos sob aviso devido a chuva forte. E estas serão as horas mais críticas
away