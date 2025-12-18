Até faz alisamento: está no Lidl a escova que precisávamos

Para quem gosta de alisar o cabelo e não gosta de recorrer à prancha, há uma novidade no Lidl que pode tornar a rotina bem mais simples. A nova escova de alisamento Cien Beauty promete resultados práticos e rápidos, juntando dois passos num só: escovar e alisar ao mesmo tempo.

Este modelo 2 em 1 foi pensado para facilitar o dia a dia e é indicado para quem procura um cabelo mais liso sem recorrer a vários aparelhos. As cerdas cerâmicas revestidas a queratina ajudam a alisar o fio, deixando-o mais suave e com um aspeto cuidado, enquanto a temperatura ajustável permite adaptar o uso a diferentes tipos de cabelo.

Entre as principais características estão a regulação de temperatura entre os 120 e os 210 graus, o desligamento automático após 30 minutos e o cabo rotativo a 360 graus, que garante maior conforto durante a utilização.

Outro dos grandes atrativos é o preço: a escova de alisamento Cien Beauty está disponível no Lidl por 14,99 euros. Uma opção acessível para quem quer manter o cabelo liso no dia a dia sem grandes complicações.