Atenção Ikea: Lidl vai ter à venda um carrinho de arrumação perfeito para casas pequenas

Este carrinho de arrumação do Lidl cabe em qualquer canto da casa e está por um preço acessível
IOL
Há 1h e 25min
Sente que a sua casa precisava de um cantinho extra para arrumar tudo de forma organizada, sem objetos espalhados ou fora do sítio, mas sem gastar muito? É precisamente aqui que o Lidl volta a destacar-se, com uma solução prática, versátil e pensada para facilitar o dia a dia, a um preço bem mais acessível do que nas lojas habituais.

A partir de segunda-feira, 23 de fevereiro, chega às lojas Lidl o carrinho de arrumação da Livarno, uma peça compacta pensada para aproveitar cada centímetro da casa. Com 50 x 86,5 x 38,5 cm, tem o tamanho ideal para encaixar em cantos desaproveitados, corredores mais estreitos ou divisões onde parece já não caber mais nada.

O design tem uma estrutura branca com tampo em madeira e adapta-se facilmente a diferentes estilos de decoração, do mais moderno ao mais clássico. Mas é na capacidade de arrumação que este carrinho se destaca. Inclui várias prateleiras laterais inclinadas, perfeitas para organizar frascos, produtos, acessórios ou pequenos objetos do quotidiano, além de uma prateleira interior que pode servir para caixas, utensílios ou até pequenos eletrodomésticos. As rodas tornam-no ainda mais funcional, permitindo deslocá-lo conforme as necessidades do momento.

Na cozinha pode funcionar como apoio extra para alimentos e utensílios. Na casa de banho, como organizador de toalhas e produtos. No escritório, como módulo para material de trabalho, ou até no quarto, como peça auxiliar discreta. A versatilidade é, sem dúvida, um dos seus maiores trunfos, especialmente para quem vive em espaços mais compactos.

Com um preço de 49,99 euros, este carrinho posiciona-se como uma alternativa económica às soluções de arrumação mais dispendiosas do mercado. Percorra a galeria acima e veja este achado do Lidl.

 

