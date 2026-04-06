Carro como novo a sair do stand: chegou ao Lidl a máquina que põe fim aos riscos
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Lidl tem a solução que acaba com os riscos do carro
Quem nunca ficou frustrado ao ver pequenos riscos ou marcas na pintura do carro depois de um estacionamento apertado? Para quem não quer gastar uma fortuna em oficinas e deseja manter o carro sempre com o aspeto de acabado de sair do stand, o Lidl tem agora a solução perfeita para este problema tão comum.
A cadeia alemã lançou uma máquina de polir angular da marca Parkside, pensada para uso doméstico e com um preço surpreendentemente acessível: apenas 34,99 euros. Esta máquina permite remover pequenas imperfeições, marcas de uso e devolver o brilho original ao carro, sem necessidade de recorrer a serviços profissionais, muitas vezes dispendiosos.
Mesmo que não tenha experiência, esta máquina é super fácil de usar e de forma segura. Como é habitual nas campanhas do Lidl, estará disponível apenas por tempo limitado. Para todos os que gostam de ver o carro impecável, com brilho e sem riscos, esta novidade é a solução perfeita.