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Carro como novo a sair do stand: chegou ao Lidl a máquina que põe fim aos riscos

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Quem nunca ficou frustrado ao ver pequenos riscos ou marcas na pintura do carro depois de um estacionamento apertado? Para quem não quer gastar uma fortuna em oficinas e deseja manter o carro sempre com o aspeto de acabado de sair do stand, o Lidl tem agora a solução perfeita para este problema tão comum.

A cadeia alemã lançou uma máquina de polir angular da marca Parkside, pensada para uso doméstico e com um preço surpreendentemente acessível: apenas 34,99 euros. Esta máquina permite remover pequenas imperfeições, marcas de uso e devolver o brilho original ao carro, sem necessidade de recorrer a serviços profissionais, muitas vezes dispendiosos.

Mesmo que não tenha experiência, esta máquina é super fácil de usar e de forma segura. Como é habitual nas campanhas do Lidl, estará disponível apenas por tempo limitado. Para todos os que gostam de ver o carro impecável, com brilho e sem riscos, esta novidade é a solução perfeita.