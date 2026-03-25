Casacos de malha frescos e super giros chegam ao Lidl por menos de 10 euros

Lidl tem a solução que precisávamos para as férias de verão. E está por menos de 12 euros

Procura o conjunto de ganga da moda? Vai estar à venda no Lidl por menos de 30 euros

Procura o conjunto de ganga da moda? Vai estar à venda no Lidl por menos de 30 euros

Com a chegada da primavera, os dias mais amenos convidam a looks leves e confortáveis, perfeitos para passeios ao ar livre, cafés ao sol ou simplesmente para se sentir bem no dia a dia. Nesta estação, os casacos de malha ganham destaque: frescos, versáteis e ideais para lidar com as variações de temperatura típicas desta altura do ano.

A pensar nisso, a Lidl apresenta, a partir de 27 de março, uma nova coleção de casacos de malha da marca Esmara. Com um design simples e elegante, as peças chegam em várias cores, desde tons suaves, como azul claro, azul escuro e amarelo, tornando-as fáceis de combinar com diferentes estilos.

Produzidos em 100% algodão, os casacos garantem conforto e respirabilidade, aliados a um corte intemporal que se adapta tanto a looks casuais como a propostas mais sofisticadas.

Outro ponto que não passa despercebido é o preço: cada casaco estará disponível por apenas 9,99 euros, uma oportunidade perfeita para renovar o guarda-roupa esta primavera sem gastar muito. Percorra a galeria e veja tudo.