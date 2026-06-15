Chegaram ao Lidl as sandálias estilo Birkenstock por menos de 7 euros. E há um modelo novo

Chegaram ao Lidl os painéis que todos os famosos têm na decoração das suas casas

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Com a chegada dos dias mais quentes, o calçado leve volta a ganhar destaque e os chinelos tornam-se um dos essenciais da estação, tanto para uso em casa como para idas rápidas à praia ou passeios de verão. Entre as tendências que regressam todos os anos, os modelos inspirados no estilo Birkenstock continuam a dominar, graças ao conforto e ao design simples de duas tiras.

É neste contexto que o Lidl volta a apostar numa alternativa económica para a nova estação. As populares sandálias da marca própria Esmara regressam às lojas por apenas 6,99 euros e, desta vez, chegam com uma novidade: um modelo de uma só fivela, inspirado num dos modelos mais procurados.

Com um estilo descontraído e versátil, estão à venda por duas cores, preto e bege, o que facilita a combinação com vários looks de verão.

Tal como acontece habitualmente nas campanhas sazonais do Lidl, trata-se de uma oferta limitada, o que significa que o stock poderá esgotar rapidamente assim que chegar às lojas.