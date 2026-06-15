Chegaram ao Lidl os painéis que todos os famosos têm na decoração das suas casas

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Os painéis de ripas de madeira tornaram-se uma das maiores tendências de decoração dos últimos anos. Presença habitual em casas de celebridades, hotéis de luxo e projetos de design de interiores, estes revestimentos são procurados pela capacidade de transformar qualquer divisão num espaço mais elegante e sofisticado.

Agora, é possível recriar esta tendência sem gastar uma fortuna. O Lidl está a vender um conjunto de painéis decorativos da marca Livarno Home por 39,99 euros.

O conjunto inclui quatro unidades com dimensões de 52,5 x 52 x 1,5 centímetros cada, permitindo criar diferentes composições em paredes de salas, quartos, escritórios ou até halls de entrada.

Com um design que combina o efeito natural da madeira com linhas geométricas modernas, os painéis destacam-se pelo jogo entre ripas horizontais e verticais, criando um visual contemporâneo que acrescenta profundidade e personalidade aos espaços.

Para além da vertente estética, este tipo de revestimento é frequentemente utilizado para dar mais textura às paredes e criar ambientes mais acolhedores, uma tendência que tem ganho cada vez mais adeptos nas redes sociais e nos programas de decoração.

Para quem procura renovar a casa sem recorrer a obras complexas, esta pode ser uma das soluções mais simples para dar um toque de requinte inspirado nos projetos de decoração mais atuais. Os painéis de madeira Livarno Home já estão disponíveis nas lojas Lidl, limitados ao stock existente.