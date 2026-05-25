Chegaram ao Lidl por 3.99 euros: preço surreal para uma das maiores tendências do momento

Deixar o jardim sempre impecável pode ficar mais simples com esta novidade do Lidl

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Lidl acaba com um dos maiores pesadelos na praia deste verão. Chega nesta semana

Com a chegada dos dias mais quentes, o calçado leve volta a ganhar destaque e os chinelos tornam-se um dos essenciais da estação, tanto para uso em casa como para idas rápidas à praia ou passeios de verão. Entre as tendências que regressam todos os anos, os modelos inspirados no estilo Birkenstock continuam a dominar, graças ao conforto e ao design simples de duas tiras.

É neste contexto que o Lidl volta a apostar numa proposta acessível para a nova estação, com as sandálias da marca própria Esmara e Esmara Men, disponíveis por apenas 3,99 euros.

Com um estilo descontraído e versátil, estão à venda por duas cores, preto e verde tropa, o que facilita a combinação com vários looks de verão.

Tal como acontece habitualmente nas campanhas sazonais do Lidl, trata-se de uma oferta limitada, o que significa que o stock poderá esgotar rapidamente assim que chegar às lojas.