Chegaram ao Lidl por 3.99 euros: preço surreal para uma das maiores tendências do momento
Chegaram ao Lidl por 3.99 euros: preço surreal para uma das maiores tendências do momento
Este acessório do Lidl vai ser um sucesso: evita grãos de areia no telemóvel e custa menos de 9 euros
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As sandálias estilo Birkenstock chegaram ao Lidl por 3,99 euros
Com a chegada dos dias mais quentes, o calçado leve volta a ganhar destaque e os chinelos tornam-se um dos essenciais da estação, tanto para uso em casa como para idas rápidas à praia ou passeios de verão. Entre as tendências que regressam todos os anos, os modelos inspirados no estilo Birkenstock continuam a dominar, graças ao conforto e ao design simples de duas tiras.
É neste contexto que o Lidl volta a apostar numa proposta acessível para a nova estação, com as sandálias da marca própria Esmara e Esmara Men, disponíveis por apenas 3,99 euros.
Com um estilo descontraído e versátil, estão à venda por duas cores, preto e verde tropa, o que facilita a combinação com vários looks de verão.
Tal como acontece habitualmente nas campanhas sazonais do Lidl, trata-se de uma oferta limitada, o que significa que o stock poderá esgotar rapidamente assim que chegar às lojas.