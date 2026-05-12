Chegou ao Lidl a planta que afasta os mosquitos de uma vez

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Com a chegada dos meses mais quentes, regressa também um dos maiores incómodos das noites de verão: os mosquitos. Apesar do uso de repelentes e sprays, nem sempre é fácil afastá-los, o que acaba por afetar o descanso e o conforto em casa.

Falamos do manjericão, uma planta aromática conhecida pelo seu cheiro fresco e agradável, mas também pelas suas propriedades repelentes.

Para além de ser um ingrediente muito usado na gastronomia, o manjericão liberta um aroma que ajuda a afastar os mosquitos, funcionando como uma alternativa natural aos produtos químicos. Colocado junto a janelas, varandas ou até no quarto, pode contribuir para noites mais tranquilas.

No Lidl, o manjericão encontra-se à venda por apenas 1,79 euros, tornando-se uma opção económica para quem quer proteger a casa de forma mais natural.