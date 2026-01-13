Colcha do Lidl de menos de 10 euros faz corar a Zara Home

Quem gosta do estilo da Zara Home mas não quer pagar preços elevados vai gostar desta novidade do Lidl. A cadeia de supermercados prepara-se para lançar uma nova colcha que vai estar nas prateleiras a partir do dia 16 de janeiro.
Com dimensões de 200x220 cm, a colcha é composta por 100% poliéster no exterior e enchimento 100% poliéster reciclado, unindo conforto e sustentabilidade. Disponível por apenas 9,99 euros e em duas cores: cinzento escuro e cinzento claro. Esta colcha surge como uma alternativa económica a marcas como a Zara Home, conhecidas pelos preços mais elevados.
Para quem procura uma solução prática, bonita e acessível para o quarto, esta colcha promete ser uma das apostas do início de ano. Percorra a galeria acima e veja este artigo.