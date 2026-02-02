Facebook Instagram
De 20 para 4 euros: trocámos o Sol de Janeiro pelas brumas do Lidl e ninguém reparou

Estas brumas do Lidl têm um cheiro incrível e duram o dia todo na pele e na roupa
IOL
Ontem às 16:49
Peça da IKEA de 11 euros acaba de vez com o pesadelo de cómodas e bancadas cheias de tralha

Parece bom demais para ser verdade, mas é exatamente isso que está a acontecer com as novas brumas corporais do Lidl, que estão a conquistar quem procura fragrâncias agradáveis, versáteis e a um preço muito mais acessível do que as marcas virais.

As brumas corporais Cien Body Splash surgem como uma alternativa económica a perfumes bem conhecidos, com aromas envolventes e frescos, ideais para o dia a dia. Custam cerca de 4 euros, mas competem facilmente com as brumas do Sol de Janeiro que ultrapassam os 20 euros, e o melhor é que ninguém nota a diferença.

E se a preocupação for a duração do aroma, há boas notícias: nós já testámos e o cheiro fica na pele e na roupa o dia todo. No entanto, a marca reforça algumas dicas para prolongar a fragrância. A esfoliação semanal, feita com cuidado, ajuda a remover células mortas e permite que a fragrância se fixe melhor. Depois do banho, hidratar bem a pele é essencial, usar um creme ou óleo corporal ajuda a manter o aroma ativo por mais tempo.

A aplicação também faz toda a diferença. Pulsos, pescoço e dobras do corpo são zonas estratégicas, pois o calor ajuda a difundir o perfume ao longo do dia. E sim, a roupa também conta: um ligeiro toque da bruma nos tecidos pode prolongar o cheiro durante horas.

Percorra a galeria acima e conheça os três produtos e as suas características.

