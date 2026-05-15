Lidl põe fim ao pesadelo da tábua de engomar com este aparelho. E está a metade do preço

As novas toalhas de praia do Lidl prometem ser as mais desejadas deste verão (e custam menos de 7 euros)

Chegou ao Lidl a planta que afasta os mosquitos de uma vez

Deixar o jardim sempre impecável pode ficar mais simples com esta novidade do Lidl

Ideal para cozinhas pequenas: Lidl vai ter à venda o artigo que facilita espaço na bancada

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Novas toalhas de praia do Lidl já prometem ser as mais desejadas deste verão

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Para quem tem jardim, quintal ou terrenos exteriores e não quer gastar uma fortuna em máquinas de jardinagem, o Lidl vai ter à venda uma roçadora a gasolina da marca Parkside.

A partir de segunda-feira, a máquina vai estar disponível por apenas 79,99 euros, menos 10 euros face ao ano anterior de 2025.

Pensada para cortar ervas altas, aparar zonas difíceis e facilitar a manutenção do exterior da casa, esta máquina destaca-se por funcionar a gasolina, o que permite maior liberdade de movimentos sem depender de tomadas ou extensões elétricas.

A roçadora surge equipada com arnês de apoio para maior conforto durante a utilização e um guiador ergonómico, pensado para tornar o trabalho menos cansativo, sobretudo em áreas maiores.