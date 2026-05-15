Deixar o jardim sempre impecável pode ficar mais simples com esta novidade do Lidl
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Lidl tem a solução prática para quem tem quintal ou terreno
Para quem tem jardim, quintal ou terrenos exteriores e não quer gastar uma fortuna em máquinas de jardinagem, o Lidl vai ter à venda uma roçadora a gasolina da marca Parkside.
A partir de segunda-feira, a máquina vai estar disponível por apenas 79,99 euros, menos 10 euros face ao ano anterior de 2025.
Pensada para cortar ervas altas, aparar zonas difíceis e facilitar a manutenção do exterior da casa, esta máquina destaca-se por funcionar a gasolina, o que permite maior liberdade de movimentos sem depender de tomadas ou extensões elétricas.
A roçadora surge equipada com arnês de apoio para maior conforto durante a utilização e um guiador ergonómico, pensado para tornar o trabalho menos cansativo, sobretudo em áreas maiores.
Como costuma acontecer nas campanhas da Lidl, os produtos estão disponíveis apenas durante alguns dias ou até rutura de stock, pelo que quem estiver interessado deverá antecipar-se e aproveitar os primeiros dias da promoção.