Esqueça o folar da Páscoa: Lidl tem à venda o doce que o vai deixar viciado

Procura o conjunto de ganga da moda? Vai estar à venda no Lidl por menos de 30 euros

Casacos de malha frescos e super giros chegam ao Lidl por menos de 10 euros

Lidl tem a solução para os churrascos no terraço em dias de calor por menos de 15 euros

Há uma novidade no Lidl que vai deixar o seu terraço mais acolhedor neste verão

Esqueça o folar da Páscoa: Lidl tem à venda o doce que vai ficar viciado

Design clássico e moderno: estante mais vendida da IKEA regressou e "não deve ficar por muito tempo"

Lidl tem a solução para os churrascos no terraço por menos de 15 euros

Há uma novidade no Lidl que vai deixar o seu terraço mais acolhedor neste verão

Com a Páscoa mesmo à porta, muitos já começam a pensar nos doces tradicionais que não podem faltar à mesa. Mas este ano, há uma novidade que promete roubar protagonismo ao clássico folar: o Bolo Imperador do Lidl.

Apresentado como uma receita original, este bolo destaca-se pela sua textura fofa e cobertura crocante, tornando-se numa opção diferente e irresistível para celebrar a época festiva. A combinação de massa macia com um topo estaladiço tem chamado a atenção de quem procura algo novo para surpreender à mesa.

Disponível por tempo limitado, o Bolo Imperador surge também como uma alternativa prática para quem não quer passar horas na cozinha, mas não abdica de um doce especial na mesa de Páscoa.

Com um preço promocional de 9,99 euros, o produto está à venda nas lojas Lidl e promete ser um dos destaques desta semana.