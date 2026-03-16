Lidl tem à venda a solução que acaba com o maior pesadelo das camisas em minutos

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Quem nunca se vestiu às pressas de manhã, acabou com a camisa cheia de vincos e não teve tempo de passar a ferro? A pensar nisso, o Lidl tem à venda uma solução prática e rápida que promete simplificar essa tarefa do dia a dia.

A cadeia de supermercados colocou à venda a escova a vapor SilverCrest de 1200 W, um pequeno eletrodoméstico pensado para alisar roupas de forma simples e eficaz. Compacta e potente, esta escova utiliza vapor vertical, permitindo retirar vincos das peças enquanto estão penduradas, sem necessidade de usar uma tábua de engomar.

O equipamento foi concebido para ser fácil de utilizar e transportar, sendo uma solução especialmente útil para quem tem rotinas agitadas ou precisa de preparar rapidamente camisas, vestidos ou outras peças antes de sair de casa.

Com 1200 watts de potência, a escova gera vapor suficiente para suavizar os tecidos e reduzir os vincos em poucos minutos, tornando o processo de cuidar da roupa mais rápido e cómodo.

Outro destaque é o preço: o aparelho está disponível por 19,99 euros, um valor acessível para quem procura uma alternativa prática ao ferro tradicional.