Facebook Instagram
Dicas

Esta esfregona elétrica do Lidl vai fazer com que arrume para sempre o balde e a esfregona

Esqueça o balde e a esfregona: há uma nova forma de limpar a casa a chegar ao Lidl
IOL
Há 2h e 48min
"Limpa, aspira água e não deixa marcas": Influencers de limpezas já estão a correr para o Lidl

Arrastar o balde pela casa, torcer a esfregona vezes sem conta e acabar com as costas doridas faz parte dos dias em que precisamos de lavar a casa. Mas a verdade é que as tarefas domésticas do dia a dia já não tem de ser sinónimo de muito esforço e complicação. A pensar em tornar a limpeza mais simples e prática, vai chegar às prateleiras do Lidl uma nova solução que promete facilitar as tarefas.

A partir de sexta-feira, 20 de fevereiro, estará disponível nas lojas a SilverCrest Esfregona Elétrica com Pulverizador, por 39,99 euros.

Sem fios, prática e flexível, esta esfregona elétrica foi desenvolvida para garantir maior liberdade de movimentos, permitindo limpar várias divisões da casa sem depender de tomadas ou extensões. Ideal para cozinhas, salas ou corredores, adapta-se facilmente aos diferentes tipos de chão.

Um dos principais destaques é o depósito de água com capacidade máxima de 450 ml, que permite pulverizar a quantidade necessária diretamente no chão enquanto limpa. Assim, dispensa o tradicional balde e torna o processo mais rápido e eficiente.

Como é habitual nas campanhas da marca, o produto estará disponível até rutura de stock. Percorra a galeria acima e veja como é o artigo.

RELACIONADOS
"Limpa, aspira água e não deixa marcas": Influencers de limpezas já estão a correr para o Lidl
Vai voar das prateleiras: Lidl lança socas estilo Birkenstock por menos de 10 euros
Já conhecia? Vai chegar ao Aldi o chuveiro que lava e escova os nossos cães
Capas de edredão bonitas e baratas? Há uma nova oportunidade a não perder no Continente
É mais barato do que o Algarve e está sempre calor: vale a pena ir a este destino de sonho nas férias
Mais Vistos
00:05:04
1ª Companhia
Instrutor surpreende recrutas com revelação pessoal inesperada: «A minha família sabe que…»
tvi
00:04:03
1ª Companhia
«Estou chocado»: A reação do Comandante Moutinho após erro grave de Soraia Sousa
tvi
00:02:48
1ª Companhia
Hilariante. Rui Freitas perde a postura em avaliação com a enfermeira e é obrigado a repetir a prova
tvi
00:04:22
Dois às 10
Instrutor Joaquim dá a sua opinião sobre Filipe Delgado
tvi
Destaques IOL
Viagens
As ilhas onde está sempre bom tempo ficam a apenas duas horas de Portugal
Férias 2026
É mais barato do que o Algarve e está sempre calor: vale a pena ir a este destino de sonho nas férias
Férias 2026
Sem sair da Europa, descobrimos uma praia com águas cristalinas e temperatura até 28 graus
Novidades
Capas de edredão bonitas e baratas? Há uma nova oportunidade a não perder no Continente
Mais Lidas
Ucrânia
Ucrânia recupera numa semana território que a Rússia demorou dois meses a conquistar
cnn
Viagens
As ilhas onde está sempre bom tempo ficam a apenas duas horas de Portugal
Instrutor Joaquim
O gesto inusitado desta recruta deixou o Instrutor Joaquim fora de si. E já tem 1 Milhão de visualizações em apenas 12 horas
Longevidade
Aos 92 anos, Alice sai de casa de madrugada para uma rotina "muito melhor do que remédios"
versa
Paris Saint-Germain
João Neves responde a Dembélé: «Quando temos algo a dizer, dizemos na cara»
maisfutebol
Maçãs
Engenheira alimentar deixa alerta sobre maçãs como sobremesa
versa