Esta esfregona elétrica do Lidl vai fazer com que arrume para sempre o balde e a esfregona

Arrastar o balde pela casa, torcer a esfregona vezes sem conta e acabar com as costas doridas faz parte dos dias em que precisamos de lavar a casa. Mas a verdade é que as tarefas domésticas do dia a dia já não tem de ser sinónimo de muito esforço e complicação. A pensar em tornar a limpeza mais simples e prática, vai chegar às prateleiras do Lidl uma nova solução que promete facilitar as tarefas.

A partir de sexta-feira, 20 de fevereiro, estará disponível nas lojas a SilverCrest Esfregona Elétrica com Pulverizador, por 39,99 euros.

Sem fios, prática e flexível, esta esfregona elétrica foi desenvolvida para garantir maior liberdade de movimentos, permitindo limpar várias divisões da casa sem depender de tomadas ou extensões. Ideal para cozinhas, salas ou corredores, adapta-se facilmente aos diferentes tipos de chão.

Um dos principais destaques é o depósito de água com capacidade máxima de 450 ml, que permite pulverizar a quantidade necessária diretamente no chão enquanto limpa. Assim, dispensa o tradicional balde e torna o processo mais rápido e eficiente.

Como é habitual nas campanhas da marca, o produto estará disponível até rutura de stock. Percorra a galeria acima e veja como é o artigo.