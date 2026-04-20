Carro como novo a sair do stand: chegou ao Lidl a máquina que põe fim aos riscos

Lidl tem à venda móvel para colocar por baixo do lavatório por menos de 30 euros

Esta novidade do Lidl vai fazer toda a diferença no seu terraço nos dias de calor

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Fácil de guardar e perfeita para varandas pequenas: Lidl tem à venda a solução para aproveitar os dias de sol

Com a chegada dos dias mais longos e temperaturas a subir, aproveitar um terraço ou jardim torna-se quase obrigatório. Seja para um almoço ao ar livre, um final de tarde com amigos ou simplesmente para relaxar, ter sombra confortável faz toda a diferença nos dias de maior calor.

A pensar nisso, o Lidl tem à venda um guarda-sol que promete ser uma solução prática para esta altura do ano. O modelo “Livarno” destaca-se pelas suas dimensões generosas (210x140x168-248 cm), ideais para criar uma zona de sombra em espaços exteriores.

Feito em poliéster resistente, o guarda-sol foi concebido para uso regular durante o verão. Inclui ainda uma estrutura com barra de 3,2 cm de diâmetro, garantindo alguma estabilidade, embora seja sempre aconselhável utilizar uma base adequada.

Por apenas 19,99 euros, este guarda-sol é uma opção acessível para quem quer preparar o espaço exterior sem gastar muito.