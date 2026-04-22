Estas calças de ganga do Lidl lembram modelos da Levi’s e custam menos de 15 euros

Carro como novo a sair do stand: chegou ao Lidl a máquina que põe fim aos riscos

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As calças perfeitas são aquelas que assentam bem, valorizam o corpo e combinam facilmente com qualquer look, e se forem acessíveis, melhor ainda. É precisamente nesta combinação entre estilo e preço que o Lidl volta a apostar com uma nova proposta de moda feminina, com umas calças de ganga que lembram bastante os modelos clássicos da Levi’s, mas por um preço muito mais baixo.

A cadeia de supermercados lançou umas calças de ganga femininas de corte clássico, pensadas para o dia a dia e para se adaptarem a diferentes estilos, desde os mais casuais aos mais arranjados. Disponíveis em duas tonalidades, branco, azul claro e azul escuro, estas peças destacam-se pela versatilidade e pelo design simples e intemporal.

Com uma composição maioritariamente em algodão (99%), incluindo parte de material reciclado, as calças reforçam também a aposta na sustentabilidade e no conforto, fatores cada vez mais valorizados pelos consumidores.

O grande destaque vai, no entanto, para o preço: apenas 13,99 euros. Uma proposta que reforça a estratégia do Lidl em disponibilizar moda acessível, prática e com um estilo atual, sem comprometer a qualidade. Percorra a galeria e veja como são.