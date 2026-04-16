Fácil de guardar e perfeita para varandas pequenas: Lidl tem à venda a solução para aproveitar os dias de sol
Mesa Dobrável para Varanda
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Lidl lança a solução ideal para quem tem pouco espaço
Tem uma pequena varanda ou um espaço exterior reduzido onde gostaria de colocar uma mesa para aproveitar os dias de sol? O Lidl tem uma novidade pensada precisamente para isso.
A cadeia de supermercados lançou uma mesa dobrável para varanda, por apenas 12,99 euros. A proposta da marca Livarno surge como uma solução prática e económica para otimizar espaços pequenos sem abdicar do conforto.
Com um design compacto e funcional, a mesa adapta-se facilmente a diferentes necessidades do dia a dia. Destaque para a possibilidade de ajuste em três alturas, permitindo utilizá-la tanto para refeições rápidas ao ar livre como para apoio de bebidas ou até como pequena superfície de trabalho.
Outro dos seus pontos fortes é o sistema dobrável, que facilita a arrumação quando não está a ser usada, sendo ideal para quem valoriza praticidade e organização em espaços reduzidos. A estrutura suporta ainda até 20 kg, garantindo resistência suficiente para o uso da mesma.