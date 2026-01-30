Facebook Instagram
Há um novo sistema dentro dos supermercados Lidl que todos precisamos de conhecer

Um novo sistema acaba de chegar aos supermercados Lidl e vai mudar a forma como os clientes fazem as suas compras
IOL
Há 3h e 8min
Vai chegar ao Lidl um robot tipo Bimby muito mais pequeno e muito mais barato

O Lidl acaba de lançar em Portugal os Pontos Lidl, um novo programa de pontos integrado na app Lidl Plus, que promete transformar as compras do dia a dia em recompensas reais. A iniciativa surge em resposta às tendências de consumo atuais e à crescente procura por valor, simplicidade e personalização na experiência de compra.

O mecanismo é simples: cada 1 euro gasto em loja corresponde a, no mínimo, 1 ponto acumulado na app, que pode ser convertido em cupões de desconto ou na oferta de produtos, num leque de mais de 400 opções disponíveis em loja. Este sistema dá aos clientes total liberdade para escolher como utilizar os seus pontos, reforçando a flexibilidade e a personalização da experiência de compra.

Segundo um comunicado, o CCO do Lidl Portugal, Luis Alcalde explica que “os Pontos Lidl foram pensados para tornar a poupança mais simples e mais clara para os nossos clientes. Cada euro conta, os benefícios são imediatos e os clientes têm total liberdade para escolher como querem usar os seus pontos”.

Com este lançamento, o Lidl Portugal reforça também o seu ecossistema digital, tornando a app Lidl Plus ainda mais central na experiência de compra. Dados da plataforma confirmam que o fator económico continua a ser o principal motor de decisão dos consumidores, sendo a facilidade de utilização e a funcionalidade da app determinantes na escolha do supermercado.

O Lidl salienta que os Pontos Lidl foram concebidos para acompanhar o comportamento real do consumidor, valorizando a transparência e o controlo sobre as escolhas, sem barreiras à utilização. “Com este passo, reafirmamos o nosso compromisso em democratizar o acesso a soluções de poupança inteligentes, colocando o cliente efetivamente no centro da nossa atuação”, conclui Luis Alcalde.

A iniciativa representa um novo passo do Lidl na aposta em soluções digitais que tornam o dia a dia mais simples e económico, alinhando-se com a evolução dos hábitos de consumo em Portugal.

 

