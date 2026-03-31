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Lidl tem a solução para os churrascos no terraço em dias de calor por menos de 15 euros

Há uma novidade no Lidl que vai deixar o seu terraço mais acolhedor neste verão

Lidl tem a solução para os churrascos no terraço por menos de 15 euros

Com os dias a ficarem mais longos e as temperaturas a subir, cresce a vontade de aproveitar ao máximo os espaços exteriores. Entre jantares ao ar livre e finais de tarde no terraço, há um detalhe que faz toda a diferença na criação de ambiente: a iluminação. E o Lidl traz uma novidade pensada precisamente para isso.

A partir de 3 de abril, chega às lojas uma proposta que combina funcionalidade com estética, ideal para quem quer transformar o terraço ou jardim num espaço mais acolhedor sem grandes investimentos. Trata-se de uma lanterna solar LED da marca LIVARNO Home, pensada para criar uma atmosfera confortável e convidativa.

Um dos principais destaques desta peça é o seu funcionamento automático. Graças ao sensor de luz integrado, a lanterna liga-se ao anoitecer e desliga-se ao amanhecer, garantindo iluminação sem necessidade de intervenção. A luz branca quente contribui para um ambiente relaxante, perfeito para momentos de descanso ou convívio ao final do dia.

O design, inspirado em materiais naturais, permite que esta lanterna funcione não só como fonte de luz, mas também como elemento decorativo. Uma peça simples, mas eficaz, capaz de dar um novo destaque ao espaço exterior.

Percorra a galeria e veja esta lanterna.