Ideal para cozinhas pequenas: Lidl vai ter à venda o artigo que facilita espaço na bancada
Ideal para cozinhas pequenas: Lidl vai ter à venda o artigo que promete 'ampliar' a bancada da cozinha
Sandálias do estilo Birkenstock chegam ao Lidl por menos de 10 euros
Farmacêutica analisou creme anti-manchas da Mercadona. E esta foi a conclusão
Remover o pó e a humidade dos armários nunca foi tão fácil com este kit da Mercadona
Lidl aposta em solução prática para aproveitar melhor a bancada da cozinha
Nas cozinhas pequenas, cada centímetro conta, e encontrar soluções práticas para ganhar espaço pode fazer toda a diferença no dia a dia. A pensar nisso, o Lidl vai ter à venda, a partir de sexta-feira, uma novidade que promete 'ampliar' ainda mais a bancada da cozinha.
A nova cobertura em vidro para placa vitrocerâmica da marca SilverCrest foi criada precisamente para otimizar espaço na cozinha. Basta colocá-la sobre a placa para criar uma superfície adicional, ideal para preparar alimentos, apoiar utensílios ou até servir como elemento decorativo.
Produzida em vidro endurecido, a peça é resistente a riscos e cortes, além de contar com uma superfície higiénica, resistente a odores e manchas. O modelo mede 50x56 centímetros e adapta-se facilmente a diferentes estilos de cozinha. A cobertura em vidro vai estar à venda por 7,99 euros, numa campanha limitada ao stock existente.
Veja a galeria acima.