Esta é a nossa textura preferida de roupa de cama. E está a um preço surreal na Primark

Esta loja tem à venda um produto que remove a areia dos pés num instante. E custa menos de 3 euros

Influencer mostra como a roupa do Lidl dá para ir ao escritório, à praia e à discoteca. E fica incrível

Esta loja tem à venda um produto que remove a areia dos pés num instante. E custa menos de 3 euros

Há uma piscina de água salgada aquecida a 29 ºC no meio da praia e a entrada é gratuita

Encontrar roupa de verão bonita, confortável e a preços acessíveis nem sempre é uma missão fácil. Entre as tendências da estação e os preços elevados de muitas marcas, são cada vez mais as pessoas que procuram peças versáteis que possam ser usadas em diferentes ocasiões sem comprometer o orçamento. Foi precisamente essa a proposta da criadora de conteúdos Joana Simões, que recorreu à nova coleção da Esmara, disponível no Lidl, para criar três looks completos de verão.

Através de um vídeo publicado nas redes sociais, Joana Simões mostrou como é possível conjugar várias peças da coleção "Ibiza Feelings" para diferentes momentos do dia. Calças largas, um macacão, calções, uma t-shirt básica e um saco de praia fazem parte das sugestões apresentadas, sendo que todas as peças custam menos de 10 euros.

Segundo Joana Simões, cada coordenado foi pensado para uma ocasião diferente, mostrando a versatilidade da coleção. "Para ires trabalhar, apanhar um sol na praia e acabares o dia numa sunset party, cada look tem uma vibe diferente, mas todos funcionam para este verão", explicou.

Veja aqui o vídeo e percorra a galeria para ver os preços das peças.