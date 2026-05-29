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Já há quem esteja rendido a este rádio resistente à água do Lidl. E está por menos de 20 euros
IOL
Hoje às 17:40

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Este rádio do Lidl custa menos de 20 euros

O Lidl tem um novo produto pensado para quem gosta de ouvir música ou rádio mesmo nos momentos mais relaxantes do dia.

Por 17,99 euros, este rádio destaca-se pelo design compacto e pelas funcionalidades práticas para o dia a dia. Conta com ecrã LCD para visualização digital e ligação USB-C, além de oferecer uma autonomia até 10 horas.

Outro dos pontos fortes deste rádio é a certificação IP44, que garante resistência a salpicos de água, tornando-o adequado para utilização em espaços húmidos, como a casa de banho.

Com um formato simples e fácil de transportar, o aparelho pode ser uma opção prática para quem gosta de ouvir música, podcasts ou programas de rádio enquanto toma banho, se prepara para o dia ou relaxa ao final da noite.

O produto está disponível nas lojas Lidl até 31 de maio.

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