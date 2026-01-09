Facebook Instagram
Kit de combate ao frio no Lidl: vão chegar edredões quentes a menos de 17 euros

O frio continua a fazer-se sentir e o Lidl prepara-se para lançar uma solução acessível para tornar as noites de inverno mais confortáveis
Hoje às 12:08
Há lençóis a menos de 1 euro na IKEA. Se não reparou, os saldos têm oportunidades incríveis quase a acabar

Com as temperaturas a descer e as noites cada vez mais frias, manter a casa quente tornou-se uma prioridade, mas sem gastar uma fortuna. A pensar nisso, o Lidl prepara-se para lançar uma proposta difícil de ignorar: edredões quentes e confortáveis por um preço que não chega aos 17 euros.

O edredão faz parte da linha Casa e Decoração e destaca-se pelo seu toque macio e pela capacidade de reter o calor, sendo ideal para os dias mais frios. Com dimensões aproximadas de 240 x 220 centímetros, adapta-se facilmente a camas de casal e é fabricado em 100% poliéster, tanto no tecido exterior como no enchimento.

Para completar o chamado “kit de combate ao frio”, o Lidl vai também disponibilizar almofadas a 4,99 euros, com medidas de 50 x 70 centímetros, permitindo renovar a roupa de cama a preços bastante competitivos.

Como é habitual nas campanhas da marca, os artigos estarão disponíveis em stock limitado, pelo que os clientes interessados deverão dirigir-se às lojas logo nos primeiros dias da promoção.

