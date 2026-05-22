Lidl acaba com um dos maiores pesadelos na praia deste verão. Chega nesta semana

Nem toalha, nem cadeira: a novidade do Aldi que vai querer levar para a praia

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Com a chegada dos dias quentes e o aumento dos programas ao ar livre, começam também as idas à praia, piscina e até algumas aventuras mais radicais. Para quem não dispensa registar todos os momentos com o telemóvel, há uma novidade que promete ser útil neste verão.

A partir de segunda-feira, 25 de maio, o Lidl vai disponibilizar um acessório pensado para proteger o smartphone da água e da humidade: uma bolsa estanque que permite tirar fotografias e fazer vídeos até debaixo de água.

O produto surge com a marca STARK e foi desenvolvido com um design simples e funcional, incluindo um cordão para ser usado ao pescoço, facilitando o transporte durante atividades na praia ou na piscina. É compatível com a maioria dos telemóveis até cerca de 17,5 centímetros.

Para além da proteção contra água, o acessório ajuda ainda a evitar danos provocados por areia, pó ou salpicos, tornando-se uma opção prática para o verão.

Disponível em várias cores, a bolsa estanque chega às lojas por 8,99 euros, posicionando-se como uma alternativa acessível para quem quer manter o telemóvel sempre por perto sem correr riscos.

Tal como acontece com outras campanhas da cadeia, os produtos estarão disponíveis apenas enquanto houver stock, o que poderá aumentar a procura logo nos primeiros dias.