Lidl inaugura nova loja na Grande Lisboa. Saiba onde fica

O Lidl Portugal inaugurou uma nova loja em Vila Franca de Xira, Alverca Norte, reforçando a sua presença na Grande Lisboa e a proximidade às populações locais. Este novo espaço passa a ser mais um ponto de acesso à oferta da insígnia no distrito de Lisboa.

Localizada na Estrada Nacional 10, a nova loja dispõe de uma área de vendas de 1.500 m², oferecendo uma experiência de compra moderna, funcional e alinhada com os mais recentes padrões da marca. O espaço conta com três caixas de pagamento tradicionais e seis caixas de pagamento rápido, garantindo maior agilidade e conveniência aos clientes.

A unidade de Alverca Norte apresenta o mais recente conceito de loja Lidl, que aposta numa organização mais intuitiva do espaço, maior conforto e soluções que tornam a jornada de compra mais eficiente.

Ao nível das acessibilidades, o estabelecimento dispõe de 120 lugares de estacionamento, dos quais 30 são cobertos, além de dois postos de carregamento para veículos elétricos, promovendo uma mobilidade mais sustentável. O edifício está ainda equipado com iluminação LED e painéis solares, contribuindo para uma maior eficiência energética e redução do impacto ambiental.

No âmbito do programa “Realimenta”, a nova loja irá apoiar a Associação para o Bem-Estar Infantil da Freguesia de Vialonga (ABEIV), reforçando o compromisso do Lidl no apoio à comunidade local e no combate ao desperdício alimentar.

O Lidl Vila Franca de Xira, Alverca Norte está aberto todos os dias, de segunda-feira a domingo, das 8h00 às 21h00.