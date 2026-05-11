Lidl põe fim ao pesadelo da tábua de engomar com este aparelho. E está a metade do preço

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Passar a ferro pode não estar no topo das tarefas favoritas de casa, mas há cada vez mais soluções pensadas para tornar essa tarfea mais prática. Entre aparelhos compactos e opções multifunções, a tendência passa por facilitar a rotina sem ocupar demasiado espaço.

É precisamente nessa linha que o Lidl lança um novo produto: o Sistema de Engomar a Vapor 1000 W CLEANMAXX, um aparelho 2 em 1 que permite secar e engomar a roupa ao mesmo tempo.

O equipamento surge como uma alternativa mais prática aos ferros tradicionais, sobretudo para quem procura refrescar peças rapidamente ou evitar montar uma tábua de engomar sempre que precisa de tratar da roupa.

Outro dos destaques é o formato pensado para ocupar menos espaço. O sistema inclui suspensão para portas e saco de arrumação, tornando-se mais fácil de guardar e utilizar no dia a dia.

O preço é um dos pontos que mais chama a atenção: o aparelho estará disponível por 39,99 euros, menos 50% face ao PVP recomendado de 79,99 euros.

A campanha decorre entre 11 e 17 de maio, nas lojas Lidl. Percorra a galeria acima e veja esta novidade.