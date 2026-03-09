Lidl reforça presença em Portugal e abre mais uma loja há muito aguardada

Precisa de organizar os cantos à casa? O Lidl vai ter à venda um carrinho de arrumação e cabe em qualquer divisão

O Lidl Portugal reforçou a sua presença no Alentejo com a inauguração de uma nova loja em Sines, situada no Loteamento Municipal da Cidade Desportiva, junto ao Pavilhão Multiusos da cidade. O investimento nesta unidade rondou os 8,5 milhões de euros.

Com mais de 1.500 m² de área de vendas, a loja foi desenhada para garantir uma circulação fluida e uma experiência de compra intuitiva. À entrada, os clientes encontram a zona de frescos, destacando frutas e legumes de qualidade, complementada por uma padaria self-service com máquina de corte de pão. Para responder às necessidades locais, a loja inclui ainda uma secção de bacalhau a corte.

A modernização chega também ao pagamento, com caixas rápidas que agilizam a experiência. No exterior, há 126 lugares de estacionamento e dois postos de carregamento para veículos elétricos, permitindo o carregamento simultâneo de duas viaturas.

A equipa da nova loja é composta por 27 profissionais que beneficiam de um espaço de trabalho moderno, vínculos estáveis e um pacote remuneratório atrativo desde o primeiro dia. O compromisso social mantém-se com a colaboração regular com a Santa Casa da Misericórdia de Sines, através da doação de excedentes alimentares para reduzir o desperdício.

A sustentabilidade é outro pilar da loja, que incorpora soluções de eficiência energética, como iluminação LED e painéis solares para autoconsumo. Esta abertura integra a estratégia de crescimento do Lidl Portugal, que em 2025 investiu 160 milhões de euros na modernização da rede e pretende alcançar 300 lojas até 2027, ano em que arrancará oficialmente as vendas online no país.

A nova loja Lidl Sines está aberta todos os dias, das 08h00 às 21h30, pronta a servir a comunidade local.